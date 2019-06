OÖN-TV: Zwei schwere Unfälle in Oberösterreich

Ein Überholmanöver führte in Walding zu einem verheerenden Autounfall mit tödlichem Ausgang. Ebenfalls heute in OÖN-TV: Eine 77-Jährige fuhr in einen Linzer Gastgarten, weil sie Gaspedal und Bremse verwechselt hat. Drei Personen wurden verletzt. Und Maturanten geben Tipps, wie am besten mit Schulstress umzugehen ist.