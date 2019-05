OÖN-TV: Wer sind die neuen Minister?

Österreich hat seit Mittwoch eine neue Experten-Regierung. In Oberösterreich sind ÖVP und FPÖ um demonstrative Harmonie bemüht, zeigt sich in einem gemeinsamen Pressetermin. Außerdem Thema der Sendung: Eine folgenschwere Fehlbehandlung in einem Beautysalon im Bezirk Linz-Land.