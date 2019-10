OÖN-TV: Was steckt hinter der tödlichen Messerattacke?

Was steckt hinter der tödlichen Messerattacke von Leopoldschlag? Das ist heute Thema in OÖN-TV. Außerdem: Warum ein altes Brauchtum, der Nikolokirtag in Bad Ischl, heuer wegen eines Gesetzes unter keinem guten Stern steht und wie schwer es für Jugendliche ist, in Geschäften an Alkohol zu kommen.