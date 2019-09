OÖN-TV: Was ändert sich im neuen Schuljahr?

OÖN-TV: Was wird anders im neuen Schuljahr?

Was ändert sich für Schüler und Lehrer im neuen Schuljahr? OÖN-TV hat mit der Bildungsministerin und Schuldirektorinnen gesprochen. In Linz hat ein nicht mehr fahrtauglicher 81-Jähriger ein kleines Mädchen angefahren. Und: Was die einzelnen Parteien gegen die Abwanderung im ländlichen Raum tun wollen, war Thema der OÖN-Elefantenrunde aller Spitzenkandidaten.