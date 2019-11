OÖN-TV: voest alpine steigt auf die Kostenbremse

Weniger Reformen, mehr Geld: Das wünschen sich Oberösterreichs Lehrer, die sich am Mittwoch in Linz und Leonding getroffen haben. Oberösterreichs größtes Unternehmen, die voestalpine, steigt auf die Kostenbremse und präsentiert ein Sparpaket. Und: Vor dem Spiel am Donnerstag gegen PSV Eindhoven ist der LASK trotz der Ausgangslage zuversichtlich.