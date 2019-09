OÖN-TV: Tragischer Unfalltod in Kremsmünster

Ein Landwirt erstickt in seinem Silo an Gärgasen. OÖN-TV berichtet vom Klimastreik in Linz und wie werden die Parteien bei der bevorstehenden Nationalratswahl am Sonntag abschneiden? OÖN-Politikchef Wolfgang Braun gibt seine Einschätzung ab.