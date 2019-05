OÖN-TV: Spektakuläre Bilder an der Donau

Spektakuläre Bilder sehen Schaulustige heute an der Donau in Linz: Die neuen Bypassbrücken für die A7 werden montiert. Außerdem in OÖN-TV: Österreich nimmt in einer bewegenden Trauerfeier Abschied von Niki Lauda und die Polizei Amstetten ermittelt wegen Mordes an einer Mühlviertlerin.