OÖN-TV: So wirkt sich das Ibiza-Video auf die Europawahl aus

OÖN-TV berichtet am Freitag über den politischen Poker vor dem Misstrauens-Votum gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag. Und: „Geht am Sonntag wählen“ rufen hunderte Schüler bei der Fridays For Future Kundgebung in Linz. Wie sich das Ibiza-Video auf diese bevorstehende Europawahl auswirken könnte, analysiert OÖN-Politikchef Wolfgang Braun.