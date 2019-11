OÖN-TV Sendung vom 25.11.2019

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die Landtagswahl in der Steiermark ist auch jenseits des Semmerings von großer Bedeutung ? wir analysieren die Wahl im Studio. Gewalt gegen Frauen ist weltweit - auch in Österreich - die häufigste Menschenrechtsverletzung. Der 25. November soll darauf aufmerksam machen. Mit dem Brucknerfest will sich Linz auch als Kulturmetropole positionieren. Das Programm der klassischen Veranstaltungsreihe für nächstes Jahr steht bereits.