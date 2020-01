OÖN-TV Sendung vom 17.01.2019

Wohnen hat 2019 das Konto mitunter am meisten belastet. Mieten sind doppelt so stark gestiegen, wie die Inflationsrate. In Österreich wird weniger Alkohol getrunken: Wir sprechen im Studio über die Gründe. Und auch nach der Fusion der Krankenhäuser Kirchdorf und Steyr zum Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum bleibt die Spezialisierung Skiunfälle, die die Unfallchirurgen derzeit wieder besonders fordern.

