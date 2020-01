OÖN-TV Sendung vom 07.01.2020

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Am Dienstag wurde die erste Türkis-Grüne Bundesregierung der Geschichte angelobt, mit heimischer Beteiligung: zwei Regierungsmitglieder kommen aus OÖ. Einen Knalleffekt gibt es beim Linzer Swap Prozess. Die Verantwortlichen der Stadt können vorerst aufatmen. Und: Die Tipps zum Brandschutz haben anscheinend gefruchtet, beinahe lückenlos, denn am Dreikönigstag musste die Feuerwehr in Wels Land zu einem Großbrand ausrücken.