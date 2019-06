OÖN-TV: Polizei fahndet nach Sportbogenschützen

Ein Polizei-Großaufgebot hat am Donnerstag im Salzkammergut nach einem Sportbogenschützen gefahndet. Er hat mit Pfeil und Bogen auf seine Ex-Freundin gezielt. Außerdem in OÖN-TV: Bewegung kommt in die Debatte um das Rauchverbot in der Gastronomie und die Bubble Days im Linzer Hafen stehen in den Startlöchern.