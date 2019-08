OÖN-TV: Neue Felsbrocken lösten sich am Traunstein

Am Traunstein beginnen die Sicherungsarbeiten nach dem gewaltigen Felssturz. Bei den Vorbereitungen dazu sind wieder Felsbrocken heruntergekommen. Oberösterreichs Almbauern fordern nach dem neuen Urteil zur tödlichen Kuh-Attacke in Tirol noch mehr Rechtssicherheit. Und: In Teilen Oberösterreichs war dieser Sommer der heißeste der Messgeschichte.