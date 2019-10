OÖN-TV: Nachbarn retteten Pensionistin das Leben

Eine Pensionistin hat ihren Nachbarn vermutlich ihr Leben zu verdanken. Sie haben die 78-Jährige in letzter Minute aus ihrem brennenden Haus gerettet. Wie sieht die Welt in 30 Jahren aus, wenn der Klimawandel wie befürchtet voranschreitet - das ist Thema beim laufenden oberösterreichischen Klimagipfel. Und außerdem: Es ist ein Preis, den es so in Oberösterreich noch nie gegeben hat. Dienstagabend sind mit dem „Digitalos“ die digitalen Vorreiter Oberösterreichs ausgezeichnet worden.