OÖN-TV: Mehr als 40 Flüchtlinge von Polizei aufgegriffen

Mehr als 40 Flüchtlinge sind am Mittwoch in Edt bei Lambach von der Polizei aufgegriffen worden. FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner nimmt Stellung zu dem Vorwurf, dass ein Mitglied der Identitären für die Freiheitlichen kandidiere. Und: OÖN-TV war bei einer groß angelegten Übung von Bergrettung und Bundesheer am Feuerkogel dabei.