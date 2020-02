OÖN-TV: Linzer Stadtbahnkonzept vorgestellt

OÖN-TV Sendung vom 12.02.2020

Endlich ist bekannt, wie die neuen Linzer Stadtbahnen künftig aussehen werden. Jetzt muss noch die Frage der Finanzierung geklärt werden. Am Mittwoch haben hunderte Pflegekräfte in Österreich gestreikt. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen und eine 35-Stunden Woche. Und: Wächst Österreich weiterhin so schnell, werden hierzulande bald neun Millionen Menschen leben.