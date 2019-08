OÖN-TV: Linzer Polizei forschte „Babyface“-Bande aus

Eine aus 43 Teenagern bestehende Jugendbande hat die Polizei im Großraum Linz ausgehoben. In St. Ulrich bei Steyr sind fünf Räuber statt auf ihre Opfer auf die Cobra getroffen: Das Sondereinsatzkommando Cobra hat eine Home Invasion vereitelt. Und: OÖN-TV war bei der Ankunft des LASK Teams am Linzer Flughafen, nach dem 2:1 Erfolg der Linzer in Basel.