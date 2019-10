OÖN-TV: Linzer Bürgermeister muss in Aktenaffäre nicht vor Gericht

Der Linzer Bürgermeister muss in der Aktenaffäre in der 3000 Strafakten verschlampt wurden nicht vor Gericht, dazu bei uns im Studio, OÖN Redakteur Philipp Hirsch. Und: Die Dämmerungseinbrecher sind wieder unterwegs, wir verraten ihnen, wie sie Einbrecher am besten abschrecken.