OÖN-TV: Leiche gefunden

OÖN-TV Sendung vom 17.02.2020

Jener 37-jährige Bergsteiger, der seit Sonntagvormittag am Traunstein vermisst wurde, ist tot. Die Bergretter haben am Montagvormittag seine Leiche entdeckt. Die Kulturförderungen der KTM-Motohall in Mattighofen sind laut Gutachten einer Wiener Rechtsanwaltskanzlei rechtswidrig. Die Kulturplattform Oberösterreich hat dieses Gutachten am Montag in Linz präsentiert. Die Formel 1 zu Gast in Oberösterreich, das gibt es nur einmal im Jahr. Wir haben in der Sendung die ersten Bilder vom rosafarbenen ?BWT-Racing Point Boliden?.