OÖN-TV Kompakt: Wieder mehr als 100 Neuinfizierte

OÖN-TV Sendung vom 24.07.2020

Wieder hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen an einem Tag die 100er-Marke überschritten - für Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) noch "kein Grund zum Alarmismus". Auch den oberösterreichischen Kommunen hat die Coronakrise zugesetzt. Für sie hat das Land jetzt ein 344-Millionen-Euro-Hilfspaket geschnürt. Und: So will der neue LASK-Trainer Dominik Thalhammer die Linzer wieder in die Erfolgsspur bringen.