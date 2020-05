OÖN-TV Kompakt: Prozess gegen Mediziner aus dem Salzkammergut

OÖN-TV Sendung vom 26.05.2020

Wegen Missbrauchs an mehr als 100 Buben muss sich ein Arzt aus dem Salzkammergut ab heute vor Gericht verantworten. Er legt ein Teilgeständnis ab. Weniger und einfachere Corona-Regeln will der Bundeskanzler, anstatt regionaler Lockerungen. Und: Experten erwarten heuer wieder Extremwetter in Österreich. Darauf deutet das Klima derzeit hin.