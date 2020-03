OÖN-TV Kompakt: Miliz wird teilweise einberufen

OÖN-TV Sendung vom 23.03.2020

3.000 Mann werden für Anfang Mai einberufen. Das sind 10 Prozent aller Milizsoldaten.Mittlerweile sind in Oberösterreich neun so genannte Drive-In Teststationen in Betrieb. Das Rote Kreuz betreibt sie und Täglich gehen jetzt neue Anträge für Kurzarbeit ein. In Oberösterreich sind große Arbeitgeber darunter: KTM, MAN und BMW Steyr, wo die Produktion in Kurzarbeit geschickt wird.