OÖN-TV Kompakt: Mehr Digitalisierung in Schulen

OÖN-TV Sendung vom 17.06.2020

Was die Schüler beim Home-Schooling und Distanced Learning geübt haben, wird bald Teil der neuen Unterrichtsrealität: Die Bundesregierung will mehr Digitalisierung in die Schulen bringen, Schüler sollen mit Laptops und Tablets ausgestattet werden. Am Dienstag hat die Regierung ihr großes Corona-Hilfspaket präsentiert, eine Studie des Momentum Instituts zeigt am Mittwoch: Vor allem Besserverdiener profitieren davon. Und: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden hat ein Brand in einer Firma im Bezirk Grieskirchen angerichtet.