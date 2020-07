OÖN-TV Kompakt: Maskenpflicht wird wieder augeweitet

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

OÖN-TV Sendung vom 21.07.2020

Ab Freitag ist der Mund-Nasen-Schutz auch wieder in Supermärkten, Postämtern und Banken Pflicht. Die Regierung hofft, dass die Österreicher dadurch wieder vorsichtiger werden. Als historischen Schritt wird heute die Corona-Wiederaufbauhilfe bezeichnet, auf die sich die EU in einem Marathongipfel geeinigt hat. Und: Weil sie in der Quarantäne spazieren war muss eine Innviertlerin vor Gericht.