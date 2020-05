OÖN-TV Kompakt: Fußball-Bundesliga wird Pilotprojekt

OÖN-TV Sendung vom 12.05.2020

Pilotversuch Fußball-Bundesliga: Seit heute gibt grünes Licht für Geisterspiele ab Anfang Juni. Liga und Verband sind froh, auch wenn die Auflagen streng sind. Die Regierung spielt heute den Ball an die Unternehmen zurück, weil vielfach noch kein Kurzarbeits-Geld geflossen ist. Die Betriebe sollen abrechnen, so der Tenor. Und: In Oberösterreich nimmt das Land jetzt die Privatpraxen von Spitalsärzten unter die Lupe.