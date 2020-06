OÖN-TV Kompakt: Erster AUA-Flug seit 90 Tagen

OÖN-TV Sendung vom 15.06.2020

Seit heute hebt die AUA wieder von Wien ab. Was auf Passagiere zukommt, erklären die Chefs von AUA und Flughafen heute. Tauziehen um das Ibiza-Video in voller Länge: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka will die Originalversion nicht vom Anwalt des mutmaßliche Drahtziehers entgegen nehmen. Und: Die Obduktion zeigt, dass er in Altmünster erschossene Mann von mehreren Polizeikugeln getroffen wurde.