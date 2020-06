OÖN-TV Kompakt: Einigung auf AUA-Rettung

OÖN-TV Sendung vom 08.06.2020

Die Austrian Airlines sollen mit 600 Millionen Euro durch die Krise gebracht werden. Ein Viertel davon übernimmt der Staat in Form einer Finanzspritze. Auf niedrigem Niveau steigen die Coronavirus-Neuinfektionen aktuell. Wer sich ansteckt, steckt sich meist in der Familie an. Und: Mit 233 km/h versucht ein junger Grieskirchner der Polizei zu entkommen.