OÖN-TV Kompakt: Das ist der Ibiza-Lockvogel

OÖN-TV Sendung vom 27.05.2020

Die Polizei hat heute Fahndungsfotos der angeblichen Oligarchennichte veröffentlicht, auf die der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf Ibiza hereingefallen ist. Die Ermittler hoffen, dass sie Licht ins Dunkel der Hintergründe des Ibiza-Videos bringen könnte. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigt für Freitag weitere Lockerungen der Coronamaßnahmen an. Unter anderem sind dann wieder Hochzeiten und Begräbnisse mit bis zu 100 Besuchern erlaubt. Für Entsetzen und Proteste sorgt das Video eines Polizeieinsatzes in Minneapolis in den USA: Ein Polizist kniet minutenlang auf dem Hals eines Afroamerikaners, der überlebt die Misshandlung nicht.