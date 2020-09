OÖN-TV Kompakt: Corona-Impfung schon im Jänner?

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

OÖN-TV Sendung vom 01.09.2020

Schon im Jänner könnte in Österreich gegen Corona geimpft werden, sagt heute Gesundheitsminister Rudi Anschober. Lebenslange Haft hat ein Mann heute für den Mord an einer Mühlviertlerin in Amstetten bekommen. Und: Es ist einer bekanntesten Cold-Case-Fälle im Land. Seit mittlerweile fünf Jahren wird nach zwei jungen Burschen gesucht, die nach einer nächtliche Ausfahrt in Zwettl an der Rodl spurlos verschwunden sind.