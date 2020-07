OÖN-TV Kompakt: Cluster im Kepler-Klinikum?

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

OÖN-TV Sendung vom 31.07.2020

Acht Mitarbeiter des Zentrallabors des Kepler Klinikums in Linz sind positiv auf Covid-19 getestet worden. In den kommenden Tagen sollen jetzt alle 100 Mitarbeiter getestet werden. Vor allem junge Menschen sind derzeit dafür verantwortlich, dass die Corona-Fallzahlen in Österreich wieder steigen. Und: Frost und Hagel haben zu massiven Ernteausfällen vor allem für die Obstbauern geführt.