OÖN-TV Komapkt: Zwei Tote bei Felssturz

OÖN-TV Sendung vom 08.07.2020

Bei einem Felssturz in der Bärenschützklamm in der Steiermark sind heute Mittag zwei Wanderer ums Leben gekommen, sieben weitere haben teils schwer verletzt überlebt. Weil sich die Corona-Situation dort zuspitzt, hat die Bundesregierung eine Reisewarnung für Rumänien, Bulgarien und Moldau ausgesprochen. Wer trotz Reisewarnung in diese Länder reist, muss anschließend zwei Wochen in Quarantäne. Und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner will jetzt die Luftraumüberwachung mit Leasing-Kampfjets anstelle der umstrittenen Eurofighter sicherstellen.