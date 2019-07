OÖN-TV: Koalition schon vor Ibiza-Video angeschlagen

Der freiheitliche Landesrat Wolfgang Klinger hat im OÖN-Interview mit brisanten Details aufhorchen lassen: Die türkis-blaue Regierung soll bereits Monate vor dem Ibiza-Skandal schon angezählt gewesen sein. Außerdem berichtet OÖN-TV davon, dass es in Oberösterreich zunehmend an Kinderbetreuungsplätzen fehlt. Eltern sehen die Politik am Zug.