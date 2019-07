OÖN-TV: Hundehaltegesetz wird verschärft

In Oberösterreich soll es schwieriger werden, Kampfhunde zu halten: Das Land will die Gesetze verschärfen. Was macht Gasthermen im Sommer so gefährlich? OÖN-TV hat nach einem neuerlichen Zwischenfall in Wels nachgefragt. Und im Innviertel haben Schüler Kinderpornos verschickt. Ein Experte gibt Tipps, wie Eltern mit dem Smartphone ihrer Kinder umgehen sollen.