OÖN-TV: Europa stöhnt unter Rekord-Hitze

Woher kommt die Rekord-Hitze, unter der Österreich und ganz Europa im Moment stöhnen? Dieser Sommer gehört jetzt schon zu den heißesten seit 250 Jahren. Außerdem in OÖN-TV: Am Traunsee rettet ein Stand-Up Paddler einen Schwimmer. Und nach dem Wechsel von Helmut Brandstätter analysiert OÖN-TV die Erfolgschancen von Journalisten, die in die Politik wechseln.