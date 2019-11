OÖN-TV: Erinnerungswürdiger Fußball-Abend

Es ist ein Fußball-Abend gewesen, der lange in Erinnerung bleiben wird. Der LASK hat sich am Donnerstag gegen PSV Eindhoven von seiner besten Seite gezeigt. Dazu ist Sport-Redakteur Harald Bartl im Studio gewesen. Das Thema Raumordnung lässt in Oberösterreich seit Jahren die Wogen hoch gehen. Am Freitag hat Landesrat Markus Achleitner den Fachentwurf für die Novelle des Raumordnungsgesetzes präsentiert. Und: ÖVP und Grüne haben sich am Freitag noch einmal zu einer finalen Sondierungsrunde getroffen.