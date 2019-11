OÖN-TV: Donaubrücke wird später fertig als geplant

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die Neue Donaubrücke wird um rund ein Jahr später fertig sein als ursprünglich geplant. Erst in knapp 2 Jahren zu Schulbeginn soll der Ersatz für die Eisenbahnbrücke zur Verfügung stehen. Und der Bau wird auch teurer, wie Bürgermeister Klaus Luger und Vizebürgermeister Markus Hein am Mittwoch bekannt gegeben. Weitere Themen: Die Diskussion um die Gemeindefusion in Eferding Und der Prozess um Sozialleistungen gegen Sex am Welser Landesgericht