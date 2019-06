OÖN-TV: Das sind die Folgen der Hitze

Die Folgen der Hitze sind Thema in OÖN-TV und wie die Politik den Klimaschutz derzeit für sich entdeckt. Misstöne haben die Feierlaune bei der diesjährigen Roten Nacht am Linzer Schloss übertönt. Beim Sommerfest der SPÖ war einiges an Kritik zu hören.