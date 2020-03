OÖN-TV: CoV: Checkliste für Events

OÖN-TV Sendung vom 02.03.2020

Eine Coronavirus-Checkliste für Veranstaltungen gibt die Regierung am Montag heraus. Events sollen aber auch weiterhin nicht abgesagt werden. Droht uns durch den aktuellen Flüchtlings-Andrang an der griechischen Grenze eine Situation wie 2015? Wir sprechen im Studio mit OÖN-Außenpolitikexperten Eike C. Kullmann. Und: Im Fall Wullowitz mit zwei Toten ist die Mordanklage gegen den verhafteten Afghanen fertig.