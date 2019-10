OÖN-TV: Belastende Handyaufnahmen im Mordprozess Steyr

OÖN-TV: Sendung vom 09.10.2019

Als sich am Mittwoch in Linz die weiblichen Stars der Tenniswelt getroffen haben, sind wir mit dabei gewesen. Am Mittwoch sind auch neue Details zur Bluttat an der 16-jährigen Michelle in Steyr ans Licht gekommen. Handyaufnahmen belasten den Hauptangeklagten schwer. Außerdem berichten wir, wie Sie am OÖN-Börsespiel teilnehmen können.