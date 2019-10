OÖN-TV am 3. Oktober: Serie schwerer Gewalttaten an Frauen

Nächste Bluttat gegen eine Frau: In Gmunden soll ein Mann versucht haben, seine Ex-Frau zu erstechen. Außerdem in OÖN-TV: Eva Glawischnig gewinnt Kampf gegen Hasspostings, die Regierungsgespräche in der Hofburg sind abgeschlossen und im Studio spricht Dietmar Mascher über den ersten Immobilientag in den Promenadengalerien.