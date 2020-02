OÖN-TV: Änderungen bei Raumordnung

OÖN-TV Sendung vom 05.02.2020

Wer sich Baugrund kauft, ohne dann zu bauen, soll künftig zur Kasse gebeten werden. Das Land arbeitet an einer neuen Raumordnung. Wie gravierend die Auswirkungen des Klimawandels auf Grünlandbauern sind, zeigt eine aktuelle Langzeitstudie. Und: In Salzburg verschwindet in der Nacht auf Mittwoch eine Patientin von der Coronavirus-Isolierstation.