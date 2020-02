OÖN-TV: Mehr als eine Million Temposünder im Jahr 2019

OÖN-TV Sendung vom 21.02.2020

Noch nie hat es so viele Temposünder in Oberösterreich gegeben: Eine Million Autofahrer sind im vergangenen Jahr zu schnell unterwegs gewesen. Im Innviertel ist der erste Masernfall bekannt geworden. Jetzt wird erneut über eine Impfpflicht diskutiert. OÖNTV hat den LASK am Freitag nach seinem Spiel gegen AZ Alkmaar am Flughafen empfangen. Und: Der 64. Opernball hat heuer mit einigen Konventionen gebrochen.