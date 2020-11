Die wichtigsten Meldungen am Donnerstag

Terroranschlag in Wien:

Bewährungshelfer im Gespräch: "Ja, wir wurden getäuscht", betont Andreas Zembaty, der Sprecher des Bewährungshilfe-Vereins Neustart, der gemeinsam mit dem Verein Derad zur Deradikalisierung extremistischer Straftäter den Wiener Attentäter Kujtim F. im Auftrag der Justiz betreute. >> Zum Artikel

US-Wahl: Biden fehlt nur noch ein Bundesstaat

So sieht es aus: Dem demokratischen Kandidaten Joe Biden fehlt nur noch ein Staat auf den Sieg bei der US-Präsidentenwahl. Biden konnte sich am späten Mittwochnachmittag (Ortszeit) auch Michigan mit seinen 16 Wahlleuten sichern, ergab eine Prognose der US-Nachrichtenagentur AP. Damit hält der Herausforderer bei 264 Wahlmännern, um sechs weniger als für den Sieg erforderlich. >> Zum Liveticker

Darüber spricht Oberösterreich:

Härtetest für den LASK in der Diamanten-Stadt: Royal Antwerpen ist im Bosuilstadion seit 539 Tagen ungeschlagen. Wir berichten am Abend (21 Uhr) vom Spiel per Liveticker. >> Zum Artikel

Royal Antwerpen ist im Bosuilstadion seit 539 Tagen ungeschlagen. Wir berichten am Abend (21 Uhr) vom Spiel per Liveticker. >> "Natürlich spüren wir die steigenden Infektionszahlen auch in den Schulen": Die steigenden Zahlen an Covid-19-Infektionen machen auch vor den Schulen nicht Halt. Laut Bildungsdirektion des Landes waren mit Stand gestern 711 Schüler sowie 215 Lehrer und Direktoren an 300 Standorten betroffen. >> Zum Artikel

Europas Wirtschaft zählt auf jeden Fall zu den Verlierern der US-Wahl: Ein US-Konjunkturpaket könnte auch bei einem Sieg Bidens großteils auf der Strecke bleiben; das würde die gesamte Weltwirtschaft lähmen. >> Zum OÖNplus-Artikel

Steyrer gewann den "Oscar" der Naturfotografie: Marc Graf wurde für sein Foto aus den bayerischen Alpen beim "Wildlife Photographer of the Year" prämiert. >> Zum OÖNplus-Artikel

So wird das Wetter

Am Donnerstag überwiegen zunächst die Wolken, im südlichen Bergland sind noch ein paar Regentropfen möglich. Im Lauf des Vormittags bricht die Bewölkung von Norden her auf. Der Nachmittag bringt im Großteil des Landes sonniges Wetter, am längsten halten sich die Wolken im äußersten Süden. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 3 und 8 Grad, die Höchstwerte erreichen 8 bis 11 Grad.>>Zu den Details

