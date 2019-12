Die wichtigsten Meldungen des Tages

Türkis-Grün: In der neuen Regierung wird es erstmals ein eigenes Integrationsministerium geben. Die gebürtige Oberösterreicherin Susanne Raab soll es leiten.

Die Oberösterreicherin Susanne Raab Bild: ARMIN MURATOVIC (APA)

Drei Personalentscheidungen fix: Montagabend wurde eine weitere VP-Fixstarterin in der Regierung rund um Sebastian Kurz bekannt.

Baby in Stiegenhaus: Vorerst keine Spur gibt es von der Mutter eines Neugeborenen, die ihr Baby in der Nacht auf Sonntag vor einer Wohnungstüre in Lichtenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) abgelegt hat. Die Polizei bittet um Hinweise.

Goldrausch: Ein vermeintlich gutes Geschäft endete am Montag für ein Paar aus dem Mühlviertel in einem totalen Fiasko. Ein Dieb erleichterte die beiden um knapp 100.000 Euro.

Das Jahr in 180 Sekunden: Die OÖNachrichten haben das turbulente Jahr 2019 für Sie kompakt zusammengefasst.

