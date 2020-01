Die wichtigsten Meldungen des Tages

"Ich glaube nicht an den Weltuntergang": Sebastian Kurz spricht am Sprung zurück ins Kanzleramt über seine Einschätzung der Klimakrise, seine Freunde unter den Ministern und warum er glaubt, dass die türkis-grüne Regierung volle fünf Jahre halten wird. [OÖNPlus]

68. Vierschanzentournee: Dawid Kubacki gewinnt als dritter Pole die Vierschanzentrounee. Er verteidigte am Dreikönigstag seine Position mit dem Tagessieg in Bischofshofen souverän, in der Tageswertung hatte er 9,9 Punkte Vorsprung auf den Deutschen Karl Geiger. Der musste sich in der Gesamtwertung hinter dem Norweger Marius Lindvik mit Rang drei begnügen. Als bester Österreicher wurde Stefan Kraft Gesamt-Fünfter.

"Die größte Ehre meines Lebens": Brigitte Bierlein verabschiedet sich per Video als Bundeskanzlerin.

Auto raste in Reisegruppe: Nach dem schweren Verkehrsunfall in Luttach in Südtirol ist am Montag eine weitere Verletzte gestorben. Damit erhöht sich die Opferzahl auf sieben.

