Die wichtigsten Meldungen des Tages

Nun ist es fix: Oberösterreichs Landesrat Rudi Anschober wechselt in die Bundespolitik.

Rudi Anschober (Grüne) Bild: Alexander Schwarzl (Alexander Schwarzl)

Einen Ministerposten soll er auf alle Fälle erhalten, wahrscheinlich wird das grüne Politik-Urgestein Sozialminister.

Hier hat 2020 schon begonnen: Wann und wie auf der Welt das Neue Jahr begrüßt wird, erfahren Sie hier. Auch mit Bildergalerie.

Beim Feuerwerk in Bangkok waren 100.000 Menschen auf den Straßen der Metropole. Bild: (AFP)

Streckenrekorde in Peuerbach und Wels: Bei den Silvesterläufen in den beiden oberösterreichischen Städten gab es einige Überraschungen. In Peuerbach siegte kein Kenianer, sondern ein Serbe. Und in Wels dominierte ein Österreicher das Rennen.

Schwere Skiunfälle am Silvestertag: Für eine deutsche Urlauberfamilie erndete eine gemeinsame Skitour im Verwallgebirge tragisch. Der Familienvater starb unter einer Lawine. Auch in Tirol gab es schwere Unfälle.

Hubschrauber stürzte bei Landeanflug ab: In Südburgenland wurden drei Personen bei einem Hubschrauber-Absturz leicht verletzt. Der Hubschrauber wurde schwer beschädigt, der hintere Teil des Hecks mit dem Heckrotor abgetrennt