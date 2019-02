Der Schwarzwildbestand im Innviertel steigt,die Bejagung ist regional jedoch unterschiedlich lang erlaubt. Bild: VOLKER WEIHBOLD Startseite Wildschweine sind die Nutznießer des Vogelschutzgebietes INNVIERTEL/RIED. Schwarzwild darf im Naturschutzgebiet nur kurz bejagt werden, der Tierbestand hat deutlich zugenommen. Jäger befürworten eine länger dauernde Schusszeit, mit Schutzzäunen werden Flurschäden eingedämmt. Von Roman Kloibhofer, Lisa Penz, 07. Februar 2019 - 18:00 Uhr

Die Bezirksjägertage stehen in den nächsten Wochen im Innviertel an – mit Neuwahlen. Wir haben aber dennoch einige markante Jagd-Themen aufgegriffen und näher beleuchtet. Etwa das verstärkte Aufkommen an Schwarzwild.

Von einem "Problem" mit dem Schwarzwild will der Rieder Bezirksjägermeister Rudolf Wagner zwar nicht sprechen, er sagt aber: "Der Schwarzwildbestand ist auch hier, bei uns im Innviertel, stark im Ansteigen. Die Herausforderung für die Jäger in den Bezirken Ried und Braunau liege darin, dass im Vogelnaturschutzgebiet Unterer Inn eine andere Schusszeit zur Bejagung von Schwarzwild gilt. Dort dürfen aus Gründen des Vogelschutzes Wildschweine nur vom 1. November bis zum 15. Jänner bejagt werden.

"Das ist eindeutig viel zu kurz", sagt Rudolf Wagner. Betroffen sind die Gemeinden entlang des Inns von Antiesenhofen bis nach Sankt Peter. Im Europaschutzgebiet finden die Wildschweine ein ideales Rückzugsgebiet: "Hier werden die Tiere nicht gestört", sagt Wagner. Er beklagt das fehlende Verständnis seitens Land und Naturschutz: "Die Verhandlungen über eine Verlängerung der Schusszeit sind leider bisher negativ verlaufen."

Das führe zu einer Verlagerung des Schwarzwildvorkommens, sagt der Rieder Bezirksjägermeister: "Im ganzen Bezirk Ried wurden im Vorjahr 52 Stück Schwarzwild erlegt, alleine auf Reichersberg und Antiesenhofen fallen zusammen 24 Stück." In den klassischen Wald-Jagdrevieren am Hausruck und Kobernaußerwald seien nur sieben Stück Schwarzwild erlegt worden. "Das zeigt deutlich, wie sich das Aufkommen verlagert hat", erklärt Wagner.

Elektrozäune zum Schutz

Mit besonderen Maßnahmen versuche man in den Regionen entlang des Inns, die Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen gering zu halten. So werden seit 2010 jeweils im Frühjahr Elektroschutzzäune errichtet, um das Schwarzwild von Saat- und Pflanzflächen fernzuhalten. "Das hat sich sehr positiv ausgewirkt", sagt Rudolf Wagner. Im Herbst, nach der Ernte, werden diese Zäune wieder abgebaut.

Die Zusammenarbeit mit den Landwirten gestalte sich im Bezirk Ried sehr gut. "Wir haben eine gute Gesprächsbasis", so Rudolf Wagner. Man suche in der Schwarzwild-Thematik eine gemeinsame Lösung anstehender Probleme. So würden unter anderem von Landwirten entlang von Maisfeldern Randflächen mit Kleebepflanzung eingerichtet, um den Jägern Flächen zur Bejagung der Wildschweine zu ermöglichen. "Manche Landwirte richten auf den Feldern sogar richtige Schussschneisen ein."

Probleme mit Schwarzwild gebe es im Bezirk Schärding keine, sagt Bezirksjägermeister Franz-Konrad Stadler. "Im Vorjahr haben wir nur elf Stück gegenüber 60 Stück im Jahr 2017 erlegt." Er sehe "entspannt" in das kommende Jahr.

Maisfelder sind begehrt. (Archiv)

Bild: Interspot

Kommen Wolf und Luchs?

Mögliche kommende Herausforderungen könnten auch für die Innviertler Jägerschaft die Vorkommen von Großbeutegreifern wie Wolf oder Luchs sein. Vereinzelt seien im Hausruck und Kobernaußerwald bereits Luchs-Risse entdeckt worden, sagt Rudolf Wagner. Wenn diese Vorkommen deutlich steigen, könnten diese zum Problem werden, sagt der Rieder Bezirksjägermeister. Zuletzt waren im Mühlviertel und im Waldviertel Wölfe gesichtet worden.

Schäden durch Schwarzwild (OÖN)

Bild: Thomas Fellhofer

Waldschäden nach Schneedruck fordern auch die Jägerschaft

INNVIERTEL. Schutz vor Wildverbiss wird bei der Aufforstung zur Herausforderung – Schutzzäune könnten helfen, sind aber umstritten

In der Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern sind die Jäger im heurigen Jahr erneut besonders gefordert. Nach Sturmschäden 2017 und einem ausgeprägten Käferjahr 2018 sind heuer massive Schäden durch Schneedruck entstanden. Das betreffe auch die Jägerschaft, sagt der Rieder Bezirksjägermeister Rudolf Wagner.

"Es ist ja auch in unserem Sinne, dass der Wald wieder in die Höhe kommt, das geht nur miteinander", sagt er. Auffassungsunterschiede gebe es in der Aufbringung von Schutzzäunen bei Aufforstungsflächen. "Wir sind der Meinung, man sollte weitgehend ohne Schutzzäune auskommen, das Wild soll schließlich den gesamten Lebensraum im Wald nützen können", erklärt Wagner. Man habe die notwendigen Maßnahmen gesetzt, im gesamten Bezirk sei im Vorjahr der Abschussplan zu mehr als 100 Prozent erfüllt worden.

Es müsse das gemeinsame Ziel sein, ohne große eingezäunte Flächen auszukommen, sagt auch der Forstberater der Bezirksbauernkammer Ried / Schärding, Stephan Rechberger.

Vor Verbiss schützen

Auch in Braunau sei das Verhältnis zwischen Jägern und Grundeigentümern bzw. Waldbesitzern ein gutes, sagt Bezirksjägermeister Johann Priemaier. Er spricht sich nicht gänzlich gegen Schutzzäune aus, "die sind manchmal notwendig", sagt er, aber in kleinem Maß. Er bevorzugt Einzelschutzmaßnahmen, die die Jägerschaft in Braunau forciere. Einzelschutz heiße, den Jungbaum mit einem speziellen Kunststoffgeflecht sozusagen einzuhüllen. Die Richtlinien für solche Schutzmaßnahmen hat die Braunauer Jägerschaft von den Richtlinien auf Landesebene adaptiert. "Der Baum bleibt so vor Verbiss durch Rehe und Hasen geschützt, aber der Lebensraum für alle Wildtiere bleibt dabei erhalten. Wildzäune sperren im Gegenzug ja alle Tiere aus", betont Priemaier. Er verweist auf die Möglichkeit von speziellen Streichmitteln, mit denen die Bäume ebenfalls gut geschützt werden könnten.

Die Situation in Schärding sei derzeit "nicht angespannt", sagte Schärdings Bezirksjägermeister Franz Konrad Stadler auf Anfrage der OÖ Nachrichten. (rokl, mala)

Aufforstung nach Waldschäden fordert Jäger und Waldbesitzer.

Bild: Alois Litzlbauer

"Anzahl der Rebhühner, Kiebitze und Sumpfschrecken steigt wieder!"

BEZIRK BRAUNAU. Regionaler Naturschutz: 150 Hektar werden in zwölf Gemeinden bewirtschaftet, um die Artenvielfalt im Bezirk Braunau zu erhalten

Vor vier Jahren haben sich Landwirte, Naturschützer und Jäger im Bezirk Braunau das gemeinsame Ziel gesteckt, neue Lebensräume für artenbedrohte Tiere zu schaffen. Einst waren Rebhuhn, Kiebitz und Co. häufig in den heimischen Wiesen und Feldern anzutreffen. Die Bestände reduzieren sich erheblich. Das sei mit ein Grund, warum man dieses Projekt initiiert habe, sagt Franz Reinthaler, Pressereferent des Braunauer Bezirksjagdausschusses. Feldlerchen, Rotmilane, Sumpfschrecken, Hasen, Fasane, Rebhühner – sie und noch mehr Tiere sollen von dem regionalen Naturschutzplan profitieren. 150 Hektar werden in zwölf Gemeinden bewirtschaftet, wobei die Flächen erweitert werden. Landwirte und der Gewässerbezirk stellen freiwillig Flächen zur Verfügung, die Zusammenarbeit laufe hervorragend, betont Reinthaler.

"Die Maßnahmen greifen!"

Von Biologen entwickelt und umgesetzt werden konnten intensive Grünland- und Gewässerrandstreifen sowie Feuchtbiotope. Es wurden Kiebitz-Inseln für Kolonien, Ackerbrachen, Wiesenraine und Uferrandstreifen angelegt. Zudem hat man sich um den Erhalt von freiwilligen Horst-Schutzzonen während der Brutphase bemüht.

Franz Reinthaler freut es, dass das Projekt bereits Früchte trägt. Er berichtet, dass etwa die Population der Sumpfschrecken entlang des Moosbachs gestiegen ist. Rotmilane fühlen sich im Kobernaußerwald wieder heimisch, und auch die Kiebitz- und Rebhuhnzahlen stabilisieren sich wieder. Selbst der Schwarzstorch, ein seltener Gast, wird in der Gegend wieder öfters gesichtet. "Die Maßnahmen greifen", sagt Reinthaler.

Auch Insekten profitieren

Ziel ist, die Artenvielfalt zu erhalten, indem neue Lebensräume geschaffen werden. Flächen, die nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht, die nicht gedüngt und nachhaltig gepflegt werden.

Von dem Projekt profitiert auch die Insektenwelt. Bienen, Hummeln, Schmetterlinge – für sie stehen zwanzig Hektar Blühflächen zur Verfügung. Und eine lebendige Insektenwelt käme wiederum den Wildtieren zugute, sagt Reintahler.

Finanziell unterstützt wird der regionale Naturschutzplan von der Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich und dem Landesjagdverband.

Schmetterlinge profitieren.

Waffengesetz neu: Schalldämpfer sind jetzt erlaubt RIED. Mit 1. Jänner 2019 ist ein neues Waffengesetz in Kraft getreten. Für die Jägerschaft gibt es eine lange gewünschte "Erleichterung". Mit dem neuen Gesetz wurde die jahrelange Forderung der Waidmänner und -frauen nach Schalldämpfern von der Regierung umgesetzt. Zum einen dürfen Jäger künftig auch mit Faustfeuerwaffen auf die Pirsch gehen, zum anderen dürfen sie seit 1. Jänner auch Schalldämpfer für ihre Waffen verwenden. Die Schalldämpfer (mit denen die Schüsse immer noch gut hörbar sein werden) sollen das Gehör des Schützen, aber auch das sensible Gehör von Jagdhunden schützen. Außerdem dürfen Jäger eine Faustfeuerwaffe während der Jagdausübung tragen (zur Erleichterung bei der Nachsuche). "Es gibt schon viele Anfragen, allerdings hat der ganz große Run auf Schalldämpfer noch nicht eingesetzt. Ein guter Schalldämpfer kann zirka 50 bis 60 Prozent der Lautstärke dämpfen, mehr geht allerdings nicht. Die Vorteile liegen auf der Hand. Das Gehör des Jägers und auch der Jagdhunde wird geschont", sagt Thomas Ortner, der Berufsgruppensprecher für den Waffenhandel in OÖ. Allerdings gibt es in unserem Bundesland noch einen Haken. Schalldämpfer dürfen von Jägern mit gültiger Jagdkarte gekauft und auch am Schießstand getestet werden. Im Revier dürfen sie noch nicht eingesetzt werden. Der Grund: Das Jagdgesetz muss erst noch an das neue Waffengesetz angepasst werden.

Jägertage 2019

Ried: Bezirksjägertag am Samstag, 9. Februar, ab 14 Uhr im Keine-Sorgen-Messesaal. Neben Referaten von Landesrat Max Hiegelsberger und des scheidenden Landesjägermeisters Sepp Brandmayr steht die Neuwahl des Bezirksjagdausschusses auf der Tagesordnung.

Schärding: Der Jägertag im Bezirk Schärding geht am Samstag, 9. Februar, ab 9 Uhr im Gasthaus Stadler, Taufkirchen an der Pram über die Bühne – ebenfalls mit Neuwahlen im Bezirksjagdausschuss.

Braunau: Bezirksjägertag mit Neuwahlen am Samstag, 16. Februar, ab 13 Uhr, Gasthof Danzer in Aspach.

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.