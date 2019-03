6450 Atomsprengköpfe besitzt die US Army. Dazu kommen 15.293 Flugzeuge und Hubschrauber sowie zehn Flugzeugträger. Bild: afp Startseite Wenn mit 70 keine Rede von Pension sein kann Anstatt zu feiern, muss sich die NATO zum runden Geburtstag vielen Herausforderungen stellen: Spannungen mit Russland, Ärger mit Trump und der Angst vor China. Von Eike-Clemens Kullmann, 30. März 2019 - 00:04 Uhr

Seit sieben Jahrzehnten ist die transatlantische Allianz das Fundament, auf dem die US- wie die europäische Außenpolitik aufgebaut ist. Am 4. April wird das Bündnis in Washington nun hochoffiziell seinen 70. Geburtstag feiern – und es hat durchaus Grund dazu. Wurde doch der Kalte Krieg gewonnen und ein langer Frieden gesichert. Das primäre Ziel ist damit erreicht worden. Der britische Lord Hastings Lionel Ismay definierte das einst salopp so: " Russen draußen, Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu behalten."

Zum Sich-gegenseitig-auf-die-Schultern-Klopfen und "Weiter so"-Sagen wird es in Washington dennoch nicht kommen. Denn auch wenn das Bündnis nie störungsfrei war, steht die NATO schwierigen Herausforderungen gegenüber. Und das Schätzen und Pflegen des außen- und sicherheitspolitischen Establishments auf beiden Seiten des Atlantiks ist arg angekratzt.

Kollektive Selbstverteidigung

Die Gründung des Nordatlantikpaktes erfolgte am 4. April 1949. Schon am 17. März 1948 hatten sich Frankreich, das Vereinigte Königreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg unter anderem zu einem Bündnis zur kollektiven Selbstverteidigung zusammengeschlossen. Am 11. Juni 1948 verabschiedete der US-Senat die Vandenberg-Resolution, die besagte, dass jedes europäische Land für die Zusage der USA, es zu verteidigen, zusagen müsse, die USA zu verteidigen. Auch wenn der Warschauer Pakt – UdSSR und Ostblock-Staaten – erst 1955 gegründet wurde, war eine Bedrohung durch den kommunistischen Block schon mit dem Februarumsturz in der Tschechoslowakei und der Berlin-Blockade (beides 1948) ins Blickfeld gerückt. NATO-Gründer waren Belgien, Dänemark (mit Grönland), Frankreich (mit den französischen Gebieten in Algerien), Großbritannien (mit Malta), Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und USA. Während der Warschauer Pakt seit 1991 Geschichte ist, wuchs die NATO-Mitgliederzahl auf 29 – auch Ex-Warschauer-Pakt-Länder sind dabei (Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien).

Die Probleme der NATO

Dennoch sind die Probleme der NATO heute so groß wie nie zuvor. Denn: Unter Donald Trump ist alles anders. Der US-Präsident hegt keine Sentimentalität oder Wertschätzung für EU und NATO. Im Gegenteil, er ist davon überzeugt, dass die Europäer die Amerikaner nur über den Tisch ziehen. Und er will das ändern. Trump ist, vor allem was die NATO betrifft, zwar nicht der erste US- Präsident, der sich über die Europäer ärgert. Dass die europäischen Partner zu wenig in ihr Militär investieren und den Großteil der Verteidigungslast den USA überlassen, ist eine alte und berechtigte Klage. Republikanische und demokratische US-Präsidenten haben sie immer wieder vorgebracht. Die Europäer verweisen zu ihrer Verteidigung gern darauf, dass die NATO-Partner den USA nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zu Hilfe geeilt seien und an ihrer Seite in Afghanistan gekämpft hätten. Dieses Selbstlob täuscht allerdings darüber hinweg, dass es die Idee der NATO war, nicht Washingtons Wunsch, nach 9/11 den Bündnisfall auszurufen.

Zu geringe Verteidigungsbudgets

Die Organisation wollte im neuen Zeitalter des Anti-Terror-Krieges relevant bleiben. Zudem waren die USA immer die mit Abstand größten Truppensteller in Afghanistan. Insofern sind die Europäer an der jetzigen Lage zu einem Gutteil selbst schuld. Ihr Unwillen oder Unvermögen, Amerika mehr von der militärischen Last im Bündnis abzunehmen, gibt Trump erst die Munition, mit der er gegen die NATO schießen kann. Denn wie können sich alle Partner verpflichten, ihre Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des BIP zu steigern, und dann – wie etwa Deutschland mit 1,3 Prozent – weiter deutlich unter diesem Zielkorridor bleiben?

Auf die NATO kommen aber noch andere Herausforderungen zu. Hatte der Kollaps der Sowjetunion den Hauptgegner zunächst ausgeschaltet, ist Russland spätestens seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 wieder eine Bedrohung. Die NATO stationierte deshalb in den baltischen Staaten und Polen eine rasche Eingreiftruppe. Nach der Kündigung des Vertrages über nukleare Mittelstreckenraketen INF durch Trump – und später Putin – wird nun ein neues Wettrüsten befürchtet.

Auch die Interessen der Europäer driften auseinander. Da wäre zuerst Großbritannien. Sollte nach dem Brexit Jeremy Corbyn Premier werden, könnte das dramatische Folgen haben. Der Labour-Chef lehnt die NATO ab und will die Atomstreitmacht abrüsten. In Europa spitzt sich zudem der Konflikt zwischen den Oststaaten – vor allem Ungarn und Polen – mit dem Westen zu. Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdogan flirtet derweil heftig mit Wladimir Putin und will russische Waffensysteme kaufen.

Künftige Kriege werden vielleicht nicht mehr mit herkömmlichen Waffen geführt, sondern im Cyberspace: Verkehr, Elektrizitäts- und Wasserversorgung werden lahmgelegt, das Finanzsystem gehackt, etc. Um diesen Bedrohungen zu begegnen, hat Trump eine "space force" ins Leben gerufen. Was er darunter versteht, ist aber rätselhaft. Die NATO nimmt den Cyberwar ebenfalls ernst. In Mons (Belgien) befindet sich das Hauptquartier von Allied Command Transformation (ACT). Diese Stelle soll die Cyberaktivitäten der NATO-Länder unter einen Hut bringen. ACT ist aber bisher noch eine Baustelle.

China rückt ins Fadenkreuz

Und zu schlechter Letzt rückt China ins Fadenkreuz. Das Reich der Mitte drängt in Richtung Supermacht, auch militärisch. Auch für diese Aufgabe ist die NATO nur mangelhaft gerüstet. Während die USA daher Aufmerksamkeit und Mittel immer stärker China zuwenden werden, wandert Europa zusehends aus dem Blickfeld. Die Angst vor China wird deshalb die Ziele der Allianz tiefgreifend verändern.

Österreich und die NATO

Österreich ist neutral, ein Beitritt zu einem Militärbündnis daher undenkbar. So ist es – um die Worte eines ehemaligen Verteidigungsministers zu verwenden – eigentlich „in Stein gemeißelt“. Und doch haben das Bundesheer und das transatlantische Militärbündnis Überschneidungen, die viele nur schwer mit der Neutralität für vereinbar halten.

So ist das Bundesheer im Rahmen eines internationalen Friedenseinsatzes seit 1999 im Kosovo aktiv. Damals beschloss die Bundesregierung, ein Heeres-Kontingent (AUTCON) als Teil der KFOR (Kosovo Force) in den mittlerweile unabhängigen Balkan-Staat zu entsenden. Der Einsatz dieser Friedenssicherer erfolgt allerdings unter dem Kommando der NATO. Das österreichische Kontingent umfasst derzeit 434 Soldaten. Der für das offizielle Österreich entscheidende Zusatz dieser Mission: Sie fußt auf einem UN-Mandat.

Einsatz des Heeres im Kosovo (KFOR)

„Partnership for Peace“ – Türkei blockiert

Im Rahmen seiner Sicherheitspolitik arbeitet Österreich aber schon seit 1995 mit der NATO zusammen. Und zwar im Zuge der Partnerschaften „Partnership for Peace (PfP)“ und des „Euro-Atlantischen Partnerschaftsrats (EAPC)“. Diese Zusammenarbeit betrifft „friedenserhaltende Operationen, humanitäre und Katastrophenhilfe sowie Such- und Rettungsdienste.“ Konkret soll vor allem die Zusammenarbeitsfähigkeit (Interoperatibilität) für Auslandseinsätze erhalten und die Transformation unterstützt werden. Dafür werden etwa Programme wie der „Planning and Review Process“ (PARP) angewendet.

Seit dem Spätherbst 2016 blockiert allerdings die Türkei die NATO-Kooperation mit Österreich im Rahmen dieses „PfP“. Offizielle Gründe: einerseits Österreichs strikte Haltung gegen einen EU-Beitritt der Türkei, andererseits Österreichs Position zur PKK. Durch diese Blockade ist es Bundesheer-Soldaten, die sich auf einen Auslandseinsatz vorbereiten, seither nicht mehr möglich, an NATO-Ausbildungskursen und Trainings teilzunehmen.

Österreich behilft sich deshalb seit einiger Zeit damit, vermehrt auf bilateraler Ebene mit Einzelstaaten entsprechende Aus- und Weiterbildungskurse zu vereinbaren und abzuhalten – etwa mit den Nachbarn Deutschland und Italien. Ein Ende der Österreich-Blockade durch die Türkei ist derzeit nicht absehbar.

3 Fragen an ...

Brigadier Walter Feichtinger, Leiter des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktmanagement, Landesverteidigungsakademie

Wie beurteilen Sie die Lage der NATO?



Die NATO ist unverändert das wichtigste Militärbündnis für den transatlantischen Raum. Ihre Präsenz und der Zusammenschluss sind ein wichtiger Faktor für Europa und insbesondere für die Sicherheit der baltischen Staaten. In den vergangenen Jahren hat aber eine Rückbesinnung auf die kollektive Verteidigung stattgefunden – vor 15 Jahren sah die Welt noch deutlich anders aus. Da ging es stärker um das internationale Krisenmanagement – Afghanistan, Irak. Wie gefährlich ist der EU-Austritt der Briten für das Bündnis?



Dieser wird keine Konsequenzen für die NATO haben. Die Briten sind und bleiben in der NATO verankert, sie haben immer versichert, keine eigenständigen militärischen Strukturen aufzubauen. Könnte Donald Trump mit seiner Europa-Kritik die NATO in die Luft sprengen?



Er könnte, aber ich sehe die Gefahr dafür nicht. Den Druck auf die Partner, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, macht er natürlich derber als Vorgänger Obama. Und die Kritik ist nachvollziehbar, stemmen die USA doch fast drei Viertel des NATO-Budgets. Aber Trump wird das Bündnis nicht aufkündigen. Das eine ist Rhetorik, das andere Realität. Und Letztere ist, dass es insgesamt einen Trend zu höheren Verteidigungsausgaben gibt – auch in Europa.

