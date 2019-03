Haben Glaube und Religion noch Platz im Leben der Menschen des 21. Jahrhunderts? Dieser Frage gehen die „Zeller Schlossgespräche 2019“ nach. Bild: VOLKER WEIHBOLD Startseite Warum und woran glauben Menschen eigentlich (noch)? Zeller Schlossgespräche 2019: Experten aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen diskutieren über Religion im Alltag. Martin Brait, Dekanatsassistent in Schärding, im Interview über Stellenwert und Herausforderungen der Kirche. Von Magdalena Lagetar, Elisabeth Ertl, Bianka Eichinger, 07. März 2019 - 17:04 Uhr

Volkszeitung: Herr Brait, wie viel Religion brauchen Sie persönlich?

Brait: Religion im weiten Sinn ist für mich sehr wichtig. Sie gibt meinem Leben im großen Ganzen des Universums einen Platz. Ich habe den Eindruck, ohne Religion würde ich die Welt nicht wirklich verstehen. Dass meine Religion die Welt in den Horizont Gottes, der sich als Liebe definiert, stellt, ist sehr stimmig. Meine Religion im engeren Sinn, die Katholische Kirche, ist mir einerseits Heimat, aber auch fremde Heimat. Denn ich erlebe sie vielfach in der Vergangenheit stecken geblieben und reformunwillig oder -unfähig. Persönlich brauche ich immer wieder das Schweigen, und einem Sonntag ohne Gottesdienst fehlt etwas.

Warum bildet ein Kabarettabend den Auftakt der hochkarätig besetzten Zeller Schlossgespräche 2019? Passen Humor und Religion für Sie zusammen?

In der Religion geht es um das Leben, deshalb ist sie im Grunde eine ernste Sache. Darin liegt zugleich die Gefahr, nämlich dass sie die Leichtigkeit verliert und Menschen fanatisch, intolerant und hartherzig machen kann. Das erleben wir im Islam genauso wie in der Geschichte der Kirche. Eine Religion, die das Lachen und die Ironie verbietet, wird giftig. Humor ist die Fähigkeit einzugestehen, dass es "menschelt", dass es Fehler gibt, und dass niemand alles zu hundert Prozent verstanden hat. Mit dem Kabarett zum Auftakt wollen wir dem Thema genau diese übertriebene Ernsthaftigkeit nehmen.

Skandale in der Kirche erschüttern ihre Autorität. Wie gehen Sie mit dieser Thematik im Alltag um?

Ich unterscheide zwischen Macht und Autorität. Dass die Kirche an Macht verliert, ist in meinen Augen begrüßenswert, denn die weltliche und spirituelle Macht, die die Kirche über viele Jahrhunderte aufgebaut hat, stand vielfach im Widerspruch zum Evangelium. Sie hat Menschen in Angst versetzt und die Skandale dokumentieren, wie dramatisch die Macht missbraucht wurde. Autorität ist etwas anderes: Man kann sie nicht machen, sondern man gewinnt sie durch Kompetenz und Ehrlichkeit. Das halte ich für eine große Chance der Kirche, nämlich sich ehrlich den Diskussionen zu stellen und in ihrem "Kerngeschäft" Kompetenz zu erarbeiten. Ich möchte nichts beschönigen, aber nicht an den Skandalen hängen bleiben, sondern die Bereicherung des Glaubens hervorheben und heute ansprechende Formen suchen.

Und warum braucht Ihrer Meinung nach jeder Mensch Religion?

Ich unterstelle nicht, dass jeder Mensch Religion braucht. Für viele ist das nicht der Fall. Dennoch gibt es nicht wenige Menschen, die zwar die Kirche ablehnen, aber an Gott, wie auch immer er zu verstehen ist, glauben, oder ihr Leben durchaus religiös verstehen. Ich erlebe auch, dass Menschen, die im Alltag gut ohne Religion auskommen, in Krisenzeiten wie Krankheit oder einem Todesfall Halt in ihrem Glauben finden und froh über Symbole, Riten oder Gottesdienste sind.

In Zell diskutieren heuer von der Chefredakteurin, über Theologen bis zum Fußballtrainer. Welche Idee steckt hinter diesem bunten Mix an Referenten?

Wir wollen die Lebenswirklichkeit möglichst realistisch hereinholen. Mit Paul Zulehner kommt einer der bekanntesten Pastoraltheologen im deutschen Sprachraum. Auch Christine Haiden, die Chefredakteurin von "Welt der Frau", kennt die kirchliche Welt. Dazu wollten wir Leute einladen aus nicht-religiösen Lebensbereichen, wie Sport oder Wellness, die aber durchaus religiöse Züge annehmen können.

Glauben Frauen und Männer Ihrer Meinung nach anders?

Nicht grundsätzlich, aber tendenziell meine ich schon. Wie zum Beispiel auch im Beziehungsleben, sind wir Männer im Glauben ziemlich arm dran, wenn es darum geht, Emotionen zu zeigen. Für Männer muss der Glaube eher logisch sein, Frauen scheinen mir einen wacheren Blick auf Menschen zu haben, die am Rand stehen. Ich vermute, wenn im Christentum von Anfang an Frauen mehr zu sagen gehabt hätten, sähe vieles anders aus.

Programm und Anmeldung

Auftaktveranstaltung: Kabarettabend unter dem Titel „Glaubn hoasst nix wissen“ mit der Zellerin Lydia Neunhäuserer am Donnerstag, 7. März, 19.30 Uhr, im Schloss Zell an der Pram. Gesangseinlagen vom „Bratl in der Rein-3xaung“. Ausklag im Schlossfoyer.

Freitag, 15. März, ab 19.30 Uhr: Kurzvorträge von Professor Paul Michael Zulehner, einem der profiliertesten Religionssoziologen Europas, und Christine Haiden, seit 1993 Chefredakteurin der Zeitschrift „Welt der Frau“ und Buchautorin. Anschließend Podiumsgespräche und Publikumsdiskussion mit den Experten sowie Elisabeth Rabeder, Betriebsleiterin Curhaus Bad Mühllacken und Oliver Glasner, Trainer und Sportdirektor des LASK.

Samstag, 16. März, ab 9 Uhr: Schlossgespräche Spezial mit Christine Haiden und Paul Zulehner. Ab 10 Uhr Kaffeegespräche in Kleingruppen zu verschiedenen Themenbereichen. Um 12.15 Uhr Abschlussrunde. Für die Schlossgespräche Spezial ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl eine Anmeldung erforderlich.

Info und Kontakt: www.schloss-zell.at, Tel.: 07764 6498 sowie unter www.dioezese-linz.at/

dekanat/andorf

Nico Sperl beim Ironman in Klagenfurt

Bild: privat

Ironman Nico Sperl ist in seiner Familie „die ganz große Ausnahme“

„Meine Uroma war Mesnerin. Davon abgesehen bin ich mit meinem Glauben die große Ausnahme in meiner Familie“, sagt Nico Sperl. Der Eberschwanger, der gestern 20 Jahre alt wurde, hat trotz seiner Jugend viel erreicht. 2018 absolvierte er in zehn Stunden und 15 Minuten den Ironman in Klagenfurt (3,6 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen). Damit belegte er als jüngster Teilnehmer im gesamten Feld Platz 282 von insgesamt 2315 Startern. Ob er bei diesem Erfolg Beistand von oben hatte? „Im Sport spielt der Glaube für mich eigentlich keine Rolle. Da kommt es nur drauf an, was ich mir selbst in den Kopf gesetzt habe“, ist Nico Sperl überzeugt. Und trotzdem ist der Innviertler, der in Eberschwang Ministrantenleiter ist und demnächst die Ausbildung zum Wortgottesdienstleiter abschließt, überzeugt, „dass es da jemanden gibt, der alles steuert. Ich nenne ihn den lieben Gott, der allem eine Bedeutung verleiht. Er gibt mir Kraft und Halt“, sagt Sperl, dessen Mama vor vier Jahren gestorben ist. „Ich habe mich mit diesem Verlust leichter getan weil ich davon überzeugt bin, dass es nach dem Tod weitergeht.“

Im Alter von sechs Jahren hat der Eberschwanger zum ersten Mal den Wunsch geäußert, Pfarrer zu werden. „Doch irgendwann sind dann die Mädchen interessant geworden. Trotzdem sehe ich meine Zukunft in diesem Bereich. Ich möchte gerne Theologie studieren und dann vielleicht als Religionslehrer arbeiten.“

Nicht immer trifft Nico Sperl mit seinem Glauben und seinen Entscheidungen auf Verständnis. Anders ist das bei Familie und Freunden, die ihn akzeptieren, wie er ist. Er selbst bezeichnet sich als modernen Gläubigen.

„Keiner muss Angst haben, dass ich beim Mittagessen plötzlich anfange zu beten. Ich will niemanden missionieren oder vom Glauben überzeugen. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss.“ Der Eberschwanger ist davon überzeugt, dass alles im Leben bis zu einem gewissen Grad gesteuert wird und unser Einfluss darauf eher gering ist. „Allerdings bin ich nicht so naiv und denke, dass es vor einem Test genügt zu beten anstatt zu lernen. Das funktioniert mit Sicherheit nicht.“

Wie der Glaube seinen Alltag beeinflusst? „Er macht ihn leichter, spendet Trost, gibt mir Halt und einen Anhaltspunkt. Vor allem bei Schicksalsschlägen haben es jene Menschen, die an ein Leben nach dem Tod glauben, ein bisschen leichter. Bei mir war das so.“

Die Schnell-Einsatz-Gruppe bei einer Übung für den Ernstfall

Bild: RK

„Wer so viel Leid sieht, der wird einfach viel demütiger“

Sein Glaube habe sich durch die Arbeit beim Roten Kreuz weder in die eine noch in die andere Richtung verändert, sagt Herbert Markler, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes. Vielmehr mache einen die Arbeit demütiger. „Wenn man so viel Leid sieht, dann erkennt man oft, wie belanglos die kleinen Dinge sind, die einen vorher vielleicht geärgert haben“, sagt er. Das ginge vielen seiner mehr als 900 (freiwilligen) Mitarbeitern so. Sie haben sich entschlossen zu helfen, aus welcher Überzeugung, das könne man so nicht pauschal sagen. „Sie wollen eben die Nächstenliebe leben“, sagt er. Er selbst bezeichnet sich zwar als gläubigen Menschen, streicht aber heraus, dass die Religion (welche auch immer) keine große Rolle beim Roten Kreuz spiele. „Wir haben uns dem Grundsatz der Neutralität verschrieben. Wir versorgen jeden, ganz egal, welche Religion er hat, ob er Täter oder Opfer ist, Unfallverursacher oder unschuldig Verletzter, alle werden von uns in gleicher Weise behandelt“, sagt er. In der Krisenintervention aber, da werden die Mitarbeiter dahingehend geschult, wie sie richtig mit den Riten anderer Religionen umgehen.

Natürlich gebe es auch beim Roten Kreuz einige, die einen tiefen Glauben haben, die sich aus dem Glauben heraus Kraft holen, um das Gesehene und Erlebte zu verarbeiten, erzählt Markler. Das Schutzzeichen des Roten Kreuzes habe aber keine christlichen Wurzeln, auch wenn das Symbol der Organisation ein Kreuz ist. „Die Kennzeichnung ist die Umkehr der Schweizer Fahne“, erklärt er. Vermutlich weil Kreuz und Christentum miteinander verwoben sind, entstand in den islamischen Ländern die Rothalbmond-Organisation. Im Jahr 2005 wurde zusätzlich der Rote Kristall, ein auf einer Spitze stehendes rotes Quadrat, als Schutzzeichen eingeführt. In diesem ist zudem auch Platz für das jeweilige Symbol einer nationalen Gesellschaft, sprich für ein Kreuz, einen Halbmond, einen Davidstern... In Österreich wird aber weiterhin das Rote Kreuz verwendet.

