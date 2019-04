Bild: APA/AFP Startseite Indien: Die größte demokratische Wahl NEU DELHI. 59 Parteien – 543 Sitze im Unterhaus (Lok Sabha). Der Wahlkampf verschlang rund neun Milliarden Euro. Von Eike-Clemens Kullmann, 13. April 2019 - 00:04 Uhr

Es ist die größte demokratische Wahl, die jemals auf der Welt stattgefunden hat: Seit Donnerstag sind – verteilt auf sieben Tage innerhalb von sechs Wochen – rund 900 Millionen Inder aufgerufen, ein neues Parlament zu bestimmen. 543 Abgeordnete werden dabei für das indische Unterhaus (Lok Sabha) gekürt.

Nicht minder beeindruckend sind weitere Details des Urnenganges. So sind etwa 300 Millionen Wahlberechtigte Analphabeten. Um ihnen die Stimmabgabe zu ermöglichen, gibt es als Erkennungszeichen beim Namen der Partei bzw. deren Kandidaten ein Symbol auf den Stimmzetteln. So symbolisiert etwa eine Lotusblüte die regierende Bharatiya Janata Party (BJP). Die größte Oppositionspartei, die Kongresspartei (INC), erkennen die des Lesens nicht Mächtigen an einer zum Gruß erhobenen, flachen rechten Hand.

Nicht weniger als 130 Millionen Bürger sind überhaupt zum ersten Mal zur Parlamentswahl zugelassen. Etwa die Hälfte der Stimmberechtigten sind Frauen, wobei Politologen erwarten, dass erstmals mehr Frauen als Männer zu den Urnen gehen werden. Dabei gibt es im Norden mehr als 20 Millionen Frauen aus niedrigen Schichten in der Gesellschaft, die in den Wählerregistern überhaupt fehlen.

300.000 Meldeläufer

Die 1.035.918 Wahllokale werden vom Wahltross aus elf Millionen Helfern bis 19. Mai bedient. Dabei werden auch die abgelegensten Ecken angesteuert, etwa auf einsamen Inseln und in den Hochtälern des Himalaya. Gemäß Gesetz soll kein Wähler mehr als zwei Kilometer zum Wahllokal zurücklegen müssen. Die Kommunikation mit den Helfern erfolgt per Mobiltelefon. Wo es kein Netz gibt, werden Meldeläufer eingesetzt. 300.000 waren es bei der Wahl 2014.

Die 543 Abgeordneten des Unterhauses (Lok Sabha) werden in Einerwahlkreisen in einem einzigen Wahlgang ermittelt. Gewählt ist jener Kandidat, der die meisten Stimmen erhält.

Der Wahlkampf war diesmal nicht nur besonders heftig – Regierung und Opposition attackierten sich massiv, sie übertrumpften sich zudem mit teuren Wahlversprechen. Apropos teuer: Auch bei den Kosten ist die größte demokratische Wahl in der Geschichte der Welt die teuerste gewesen. Umgerechnet rund neun Milliarden Euro dürften die Parteien dabei ausgegeben haben.

Modi gegen Gandhi

59 Parteien treten landesweit an. Aber nur zwei haben Aussichten, die nächste Regierung zu bilden. In den Umfragen vorne liegt die regierende hinduistisch-nationalistische BJP von Premier Narendra Modi. Ebenfalls Chancen rechnet sich die größte Opposition, die Kongresspartei (INC) des Nehru-Gandhi-Clans – mit Rahul Gandhi an der Spitze – aus.

Modis Wirtschaftsbilanz der vergangenen fünf Jahre ist durchwachsen. Das Wachstum lag zwar bei mehr als sechs Prozent, doch die propagierte "Aufholjagd" bescherte bei weitem nicht die versprochenen 20 Millionen neuen Arbeitsplätze – jährlich. Im Gegenteil: Die Arbeitslosigkeit steigt.

Die neuen Ankündigungen über 300 Milliarden Euro Hilfen für den ländlichen Raum sowie 77 Euro Staatshilfe jährlich für jeden Bauern werden daher skeptisch gesehen. Ähnliches gilt aber auch für das von der Kongresspartei angekündigte Mindesteinkommen für die ärmsten 250 Millionen Inder.

Die Kandidaten

Asket an der Regierungsspitze:

Narendra Modi, Premierminister (Bharatiya Janata Party)

Narendra Modi ist die alles dominierende Figur der indischen Politik. Seit 2014 steht er an der Spitze der Regierung – damals eroberte er als Spitzenkandidat der hindu-nationalistischen Partei BJP die absolute Mehrheit im Parlament. Sein Versprechen von einer glänzenden Zukunft hat er in den Augen vieler Inder zwar nicht eingelöst, allerdings hat er gute Chancen auf seine Wiederwahl.

Narendra Modi

Bild: Reuters

Der 68-Jährige wurde als Sohn eines Lebensmittelhändlers und Teestandbesitzers geboren. Mit 13 wurde er verlobt, löste sich aber früh von seiner Familie. Später studierte er Politikwissenschaften an der Gujarat University (im westlichsten indischen Bundesstaat). 1985 trat er in die Bharatiya Janata Party (BJP) ein.

Modi ist ledig, pflegt einen asketisch geprägten Lebensstil, ernährt sich vegetarisch und konsumiert weder Tabak noch Alkohol.

Kandidat mit großem Namen:

Rahul Gandhi, Präsident der Kongresspartei (INC)

Spitzenkandidat der größten Oppositionspartei ist Rahul Gandhi. Der 48-Jährige ist seit 2004 in der Politik und seit zwei Jahren Chef der Kongresspartei (INC). Die säkulare Mitte-links-Gruppierung war die meiste Zeit an der Regierung, seit Indien 1947 von Großbritannien unabhängig wurde.

Gandhi ist der Urenkel des ersten Premierministers, Jawaharlal Nehru. Seine Großmutter Indira Gandhi und sein Vater Rajiv Gandhi waren ebenfalls Ministerpräsident. Beide wurden ermordet.

Rahul Gandhi

Bild: APA/AFP

Gandhi studierte an der Harvard University sowie am Rollins College in Florida und machte seinen Abschluss in internationalen Beziehungen und Development Studies am Trinity College der University of Cambridge. Danach arbeitete er als Finanzberater in London und gründete 2002 in Mumbai die Technologie-Firma Backops Services Private Ltd.

Wahlsplitter

Parlament: Wie in Großbritannien besteht das indische Parlament aus zwei Kammern: Dem Oberhaus (Rajya Sabha) und dem Unterhaus (Lok Sabha). Das Oberhaus wird von den Länderparlamenten, den „Legislative Assemblies“ (Vidhan Sabha) beschickt – dieses Parlament wird ebenfalls vom Volk gewählt.

272 Sitze sind für die Mehrheit im entscheidenden Unterhaus (Lok Sabha) nötig. Wer diese gewinnt, stellt den Premierminister. Wenn niemand mehr als 272 Sitze gewinnt, bedarf es einer Koalition. Bei den Wahlen 2014 schaffte die BJP mit 282 Sitzen die absolute Mehrheit – der höchste Gewinn bei indischen Wahlen seit rund 30 Jahren.

29 Bundesstaaten hat Indien, plus sieben zentral verwaltete Unionsterritorien. Die sieben Wahltage sind nicht eins zu eins auf die Staaten aufgeteilt. Alleine in Uttar Pradesh (UP) wird an mehreren Tagen gewählt. UP ist der wichtigste „battle state“ mit 200 Millionen Einwohnern und 80 Unterhaus-Sitzen.

